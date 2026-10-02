Kocaeli'de 511 tarihi nitelikte eser ele geçirildi
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda tarihi nitelikte 511 eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 02.10.2026 - 16:18 Güncelleme:
Kocaeli'de düzenlenen operasyonda tarihi nitelikte 511 eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Şüpheli görülen 1 kişinin üst aramasında Roma ve Helenistik dönemlere ait olduğu değerlendirilen 511 eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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