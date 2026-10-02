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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Kocaeli'de kütüphane açılışında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Kocaeli'de kütüphane açılışında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Akademik başarının yanında etrafını gören, düşünen, sadece kendisi için değil, başkaları için de iyilik yapabilir miyim diye kafasını yoran, gönlünü yoran nesli yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 15:43 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Kocaeli'de kütüphane açılışında konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Akademik başarının yanında etrafını gören, düşünen, sadece kendisi için değil, başkaları için de iyilik yapabilir miyim diye kafasını yoran, gönlünü yoran nesli yetiştirme gayretindeyiz." dedi.

        Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Usta, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu'nda vakıf tarafından "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirilen kütüphanenin açılış törenine katıldı.

        Şenler'in hayatının bir ideal üzerine mücadeleyle geçtiğini, onun kendilerine bıraktığı mirası gelecek nesillere anlatmak ve öğretmek istediklerini belirten Usta, Şenler'in bu anlamda Türkiye'yi gezerek idealini ve düşüncesini anlattığını kaydetti.

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        Usta, ülkeye faydalı, iyi ve eğitimli insan yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Akademik başarı elbette çok önemli. Bunun için çok emek ve çaba verildiğini biliyorum. Okullarımız bu açıdan çok da başarılı. Akademik başarının yanında etrafını gören, düşünen, sadece kendisi için değil, başkaları için de iyilik yapabilir miyim diye kafasını yoran, gönlünü yoran nesli yetiştirme gayretindeyiz. Dürüst, ahlaklı, edepli, örnek, model insan olmak için bir çabanın ve gayretin içerisindeyiz. Bu vesileyle Şule ablanın bize bırakmış olduğu mirasın izlerini bu okulda kütüphane açarak sizlere emanet etmek istiyoruz."

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        Gençlerin kütüphanede bol bol kitap okumasını temenni eden Usta, gençlerin Şenler'in mücadelesini devam ettirmesini arzuladıklarını söyledi.

        Usta, kendisinin de imam hatip lisesi mezunu olduğunu belirterek, "İmam hatip lisesi mezunu olmaktan her zaman büyük onur ve gurur duydum çünkü imam hatipli olmak, ayrı şuura, ayrı bilince, birilerine faydalı olmanın hissiyatını yaşayarak öğreten bir okul modelidir. Bu vesileyle okulda öğrenim gören tüm çocuklarımızı, velilerimizi de tebrik ediyoruz burayı tercih ettikleri için. Hepsinin bu ülkenin geleceğinde örnek insan olmaları için hep birlikte mücadele edeceğiz. Birlikte onlara destek olacağız." ifadelerini kullandı.

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        Programda, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Usta, Vali İlhami Aktaş, Katırcıoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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