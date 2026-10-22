Çayırova'da 2,8 kilometrelik yol yenileniyor

Çayırova Atatürk Mahallesi’nde 13 sokakta yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 2 bin 750 ton asfalt serilecek. Toplam 2,8 kilometrelik yolu kapsayan çalışmalarda şu ana kadar bin 600 ton asfalt serimi tamamlandı.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde yoğun bir üstyapı dönüşümüne start verdi. Dün başlayan çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi’ndeki 13 farklı sokakta yapılan asfalt serimiyle birlikte toplamda 2.8 kilometrelik yolun üstyapısı yenilenmiş olacak. Geceli gündüzlü sürdürülen çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi’nde yenilenecek üstyapının yarısından fazlası tamamlanırken, çalışmaları yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görev başındaki ekiplere kolaylıklar diledi.

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Atatürk Mahallesi’nde başlayan çalışmalar, 357. sokak 353. Sokak, 347. Sokak, 351. Sokak, 349. Sokak, 326. Sokak, 345. Sokak, 343. Sokak, 341. Sokak, 320. Sokak, 322. Sokak ve 324. Sokak’ı kapsıyor. Toplamda 2 bin 750 ton asfalt serimi yapılacak çalışmalarda, şu ana kadar yaklaşık bin 600 ton aşınma serimi gerçekleştirildi. 7/24 esasına yönelik devam eden çalışmalarla birlikte, Atatürk Mahallesi’nin önemli bir bölümünün üstyapısı baştan sona yenilenmiş olacak. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Atatürk Mahallesi’nde hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için gece gündüz demeden sahada özveriyle çalışıyor" denildi.