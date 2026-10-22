Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Çayırova'da 2,8 kilometrelik yol yenileniyor

        Çayırova'da 2,8 kilometrelik yol yenileniyor

        Çayırova Atatürk Mahallesi'nde 13 sokakta yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 2 bin 750 ton asfalt serilecek. Toplam 2,8 kilometrelik yolu kapsayan çalışmalarda şu ana kadar bin 600 ton asfalt serimi tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Çayırova'da 2,8 kilometrelik yol yenileniyor

        Çayırova Atatürk Mahallesi’nde 13 sokakta yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında 2 bin 750 ton asfalt serilecek. Toplam 2,8 kilometrelik yolu kapsayan çalışmalarda şu ana kadar bin 600 ton asfalt serimi tamamlandı.

        Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde yoğun bir üstyapı dönüşümüne start verdi. Dün başlayan çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi’ndeki 13 farklı sokakta yapılan asfalt serimiyle birlikte toplamda 2.8 kilometrelik yolun üstyapısı yenilenmiş olacak. Geceli gündüzlü sürdürülen çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi’nde yenilenecek üstyapının yarısından fazlası tamamlanırken, çalışmaları yerinde takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, görev başındaki ekiplere kolaylıklar diledi.

        REKLAM

        Atatürk Mahallesi’nde başlayan çalışmalar, 357. sokak 353. Sokak, 347. Sokak, 351. Sokak, 349. Sokak, 326. Sokak, 345. Sokak, 343. Sokak, 341. Sokak, 320. Sokak, 322. Sokak ve 324. Sokak’ı kapsıyor. Toplamda 2 bin 750 ton asfalt serimi yapılacak çalışmalarda, şu ana kadar yaklaşık bin 600 ton aşınma serimi gerçekleştirildi. 7/24 esasına yönelik devam eden çalışmalarla birlikte, Atatürk Mahallesi’nin önemli bir bölümünün üstyapısı baştan sona yenilenmiş olacak. Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, " Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Atatürk Mahallesi’nde hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda ulaşım sağlaması için gece gündüz demeden sahada özveriyle çalışıyor" denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Gebze Belediyespor'un Kupa Voley'de rakibi Galatasaray oldu
        Gebze Belediyespor'un Kupa Voley'de rakibi Galatasaray oldu
        Kocaeli'de 9 kızıl geyik doğayla buluştu
        Kocaeli'de 9 kızıl geyik doğayla buluştu
        Ormanya'da yetiştiler, Kuzuyayla'da özgürlüğe koştular
        Ormanya'da yetiştiler, Kuzuyayla'da özgürlüğe koştular
        Ela'nın ölümüne neden olan sürücü hapis cezasına çarptırıldı, hakkındaki ev...
        Ela'nın ölümüne neden olan sürücü hapis cezasına çarptırıldı, hakkındaki ev...
        Başkan Özlü'den selzede esnafa destek
        Başkan Özlü'den selzede esnafa destek
        Körfez'de güçlü toplumun sırrı ele alındı
        Körfez'de güçlü toplumun sırrı ele alındı