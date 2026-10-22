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        Başkan Özlü'den selzede esnafa destek

        Başiskele'de selden zarar gören esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, iş yerlerindeki hasarı inceleyip, yaşanan mağduriyetleri dinleyerek zararların giderilmesi için destek sağlayacaklarını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Başkan Özlü'den selzede esnafa destek

        Başiskele’de selden zarar gören esnafı ziyaret eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, iş yerlerindeki hasarı inceleyip, yaşanan mağduriyetleri dinleyerek zararların giderilmesi için destek sağlayacaklarını belirtti.

        Başiskele’de etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle birçok iş yeri zarar gördü. Sel felaketinin ardından sahadaki çalışmalarını sürdüren Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, afetten etkilenen esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileterek, selzede tüm esnaflara destek sağlayacaklarını belirtti. Başiskele’de yaşanan sel ve su taşkınları sonrası 200’den fazla haneyi tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede sel mağduru iş yerlerini de ziyaret etmeyi sürdürdü. Başkan Özlü, selden etkilenen esnafla bir araya gelerek yaşanan mağduriyetleri yerinde değerlendirdi. Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Özlü, felaketin oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi ve ticari hayatın yeniden normale dönmesi için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

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        Sel felaketinin ardından vatandaşların ve esnafın yanında olduklarını vurgulayan Başkan Özlü, zor günlerin dayanışma ve birlik ruhuyla aşılacağını ortaya koydu. Belediyenin ilgili ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özlü, selden zarar gören esnafların mağduriyetlerinin giderilmesi için gereken desteğin sağlanacağı mesajını verdi.

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