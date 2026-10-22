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        İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 2 kişi son anda kurtuldu

        Kocaeli'de depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Yangında 3 katlı bina da hasar görürken, evde bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Korkuyla kaldırıma oturan kadın güçlükle sakinleştirilirken, 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:32 Güncelleme:
        İş yerinde çıkan yangın 3 katlı binaya sıçradı: 2 kişi son anda kurtuldu

        Kocaeli'de depo olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek iş yerini sardı. Yangında 3 katlı bina da hasar görürken, evde bulunan 2 kişi kendini dışarı attı. Korkuyla kaldırıma oturan kadın güçlükle sakinleştirilirken, 2 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Yangın, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın alt katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, depo olarak kullanılan iş yerinde spiral taşla kesim yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararken, yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar, yangın tüpü ve hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Mahalle sakinleri korkuyla sokağa çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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        Evdeki 2 kişi kendini dışarı attı

        Yangın sırasında binadaki evde bulunan 2 kişi, dumanları fark edince kendilerini dışarı attı. Evden kaçan kadın, yaşadığı korku ve panik nedeniyle kaldırımda otururken çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalıştı. Binada bulunan 2 kişi, tedbir amacıyla sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle depo olarak kullanılan iş yerinde ve 3 katlı binada hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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