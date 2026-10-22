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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Yerli turistler en çok yeme içmeye harcadı Yerli turistler 3 ayda 155 milyar lira harcadı Yerli turistlerin seyahat harcamaları yüzde 32,6 arttı 3 ayda 16 milyon 467 bin seyahat gerçekleştirildi Seyahatlerde ilk tercih yakın ziyaretleri oldu

        Yerli turistler en çok yeme içmeye harcadı Yerli turistler 3 ayda 155 milyar lira harcadı Yerli turistlerin seyahat harcamaları yüzde 32,6 arttı 3 ayda 16 milyon 467 bin seyahat gerçekleştirildi Seyahatlerde ilk tercih yakın ziyaretleri oldu

        TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 13 milyon 549 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı ve toplam 16 milyon 467 bin seyahat gerçekleştirildi. Yerli turistlerin harcamaları yüzde 32,6 artarak yaklaşık 155 milyar liraya ulaştı. Seyahatlerde en fazla harcama yeme ve içmeye yapılırken, vatandaşlar en çok arkadaş veya akraba evinde konakladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Yerli turistler en çok yeme içmeye harcadı Yerli turistler 3 ayda 155 milyar lira harcadı Yerli turistlerin seyahat harcamaları yüzde 32,6 arttı 3 ayda 16 milyon 467 bin seyahat gerçekleştirildi Seyahatlerde ilk tercih yakın ziyaretleri oldu

        TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 13 milyon 549 bin kişi yurt içinde seyahate çıktı ve toplam 16 milyon 467 bin seyahat gerçekleştirildi. Yerli turistlerin harcamaları yüzde 32,6 artarak yaklaşık 155 milyar liraya ulaştı. Seyahatlerde en fazla harcama yeme ve içmeye yapılırken, vatandaşlar en çok arkadaş veya akraba evinde konakladı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının nisanhaziran dönemini kapsayan yurt içi turizm verilerini açıkladı. Verilere göre, söz konusu dönemde vatandaşların seyahat alışkanlıkları, konaklama tercihleri ve harcama kalemleri belli oldu. Seyahatlerde yakınları ziyaret etmek ilk sırada yer alırken, konaklamada arkadaş veya akraba evleri tercih edildi. Yerli turistlerin en fazla harcama yaptığı kalem ise yeme ve içme oldu.

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        Yurt içinde ikamet eden 13 milyon 549 bin kişi seyahate çıktı

        Nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 13 milyon 549 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 azalarak 16 milyon 467 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 890 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 5,2 gece oldu.

        Seyahate çıkanlar, 154 milyar 998 milyon 4 bin TL harcadı

        Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,6 artarak 154 milyar 998 milyon 4 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 86,9'unu 134 milyar 684 milyon 525 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 13,1'ini ise 20 milyar 313 milyon 479 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 9 bin 413 TL oldu. Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 31,6 ile yeme ve içme harcamaları, yüzde 25 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 14,5 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 39,1, ulaştırma harcamalarında yüzde 28,3 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 22,5'lik artış görüldü.

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        Ziyaret amaçlı gezi ilk sırada

        Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 60,1 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 33,6 ile gezi, eğlence, tatil, üçüncü sırada ise yüzde 2,3 ile sağlık yer aldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 61 milyon 192 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 11 milyon 376 bin geceleme ile otel yer alırken, kendi evi 8 milyon 216 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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