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        Park halindeki 2 motosiklet ve cip alevlere teslim oldu: Araçlar hurdaya döndü

        Kocaeli'de park halindeki motosiklette çıkan yangın, başka bir motosiklet ile cipe sıçradı. Alevlerin sardığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası 3 araç hurdaya döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Park halindeki 2 motosiklet ve cip alevlere teslim oldu: Araçlar hurdaya döndü

        Kocaeli'de park halindeki motosiklette çıkan yangın, başka bir motosiklet ile cipe sıçradı. Alevlerin sardığı araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası 3 araç hurdaya döndü.

        Yangın, Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Konu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halindeki bir motosiklette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen alevler, motosikletin bitişiğinde park halindeki başka bir motosiklet ile cipe sıçradı. Çevredeki vatandaşların İhbarıyla olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 2 motosiklet ve cip kullanılamaz hale geldi. Araçların büyük ölçüde zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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