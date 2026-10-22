Kütüphanelerde "Soyut Vatan" yolculuğu başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik hayata geçirdiği "Soyut Vatan: Haritanın Ötesi Projesi" başlıyor. İlk buluşmada Prof. Dr. Ömer Türker, gençlerle "Üzerimde Yıldızlı Gök, İçimde Ahlak Yasası" başlığı altında ahlak kavramını ele alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kütüphaneleri gençlerin yalnızca bilgiye ulaştığı değil; fikir ürettiği, tartıştığı ve kültürel birikimini geliştirdiği sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyor. Bu anlayışla başlatılacak "Soyut Vatan: Haritanın Ötesi Projesi", Türk milletinin ortak hafızasını oluşturan gelenekleri, inançları, ahlaki değerleri ve sanat anlayışını farklı yönleriyle ele alacak. 15 yaş ve üzeri tüm gençlerin katılımına açık olacak proje, gençlerin kültürel aidiyet bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

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Kütüphanelerde 8 farklı başlıkta buluşma

8 farklı başlıkta gerçekleştirilecek buluşmalar, alışılmış söyleşi formatının ötesine geçecek. Gençler, etkinlikler öncesinde kendilerine önerilen eserlerle konulara hazırlanacak, ardından uzman isimlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak. Kitapların birer hazırlık kaynağı olarak değerlendirileceği programlarda katılımcılar yalnızca dinleyici olmayacak; sorularıyla ve yorumlarıyla sohbetlere yön verecek. Film okumaları, türkülerimizin hikayeleri, müzik ve kültürel hafızaya yönelik çalışmalarla zenginleşecek proje, kültürü farklı disiplinler üzerinden keşfetme imkanı sunacak.

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Gençler Ömer Türker’le ahlakı konuşacak

"Soyut Vatan: Haritanın Ötesi Projesinin" ilk buluşması 27 Ekim Salı günü saat 13.00’te Alev Alatlı Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Prof. Dr. Ömer Türker, "Üzerimde Yıldızlı Gök, İçimde Ahlak Yasası" başlıklı programda gençlerle bir araya gelecek. Ahlak kavramının insan ve toplum hayatındaki yerinin ele alınacağı buluşma öncesinde katılımcılara Nurettin Topçu’nun "Ahlak" eseri önerilecek. Böylelikle gençler, önceden edindikleri bilgiler ışığında düşüncelerini doğrudan alanında uzman bir isimle paylaşma fırsatı bulacak.

Her program öncesi başvuru yapılacak

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Haziran 2027’ye kadar sürecek proje, Türk kültürünün zenginliğini Kocaeli’nin farklı ilçelerindeki Büyükşehir kütüphanelerine taşıyacak. Programlarda "Celaleddin Çelik ile Türk mimarisi", "Yeşim Tonbaz ve Halil İbrahim İzgi ile Vatan ve Gurbet Kavramları" üzerine söyleşiler gerçekleştirilecek. Kentin dört bir yanındaki kütüphanelerde düzenlenecek programlara katılmak isteyen gençler, her etkinlik için kutuphanem.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.