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        Kocaeli'de sel nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kocaeli'de geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Kocaeli'de sel nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kocaeli'de geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler, Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolunda altyapı güçlendirme çalışması yaptı.

        Yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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