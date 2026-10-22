Kocaeli'de sel nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kocaeli'de geçen hafta etkili olan sağanak nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağanağın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolunda altyapı güçlendirme çalışması yaptı.

Yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.