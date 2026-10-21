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        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tır tünelde yandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:45 Güncelleme:
        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tır tünelde yandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Otoyolun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden A.A. idaresindeki tırın motor bölümünde yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

        Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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