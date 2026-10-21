Kıbrıs gazisi Altıntaş, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı

Törene, Altıntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Altıntaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi. Altıntaş ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybeden Altıntaş için Sepetçi Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.

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