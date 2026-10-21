Osmangazi Köprüsü'nde düzenlenecek "Cumhuriyet Koşusu" için geri sayım başladı

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü'nde "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" düzenlenecek.

Etkinliğin paydaşları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yalova Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bilişim Vadisi ve Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Bilişim Vadisi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, ilk kez düzenlenecek bir organizasyon için açılan 6 bin kişilik kontenjanın bir hafta öncesinden dolduğunu söyledi.

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Karadağ, 29 Ekim'de dünyanın en kıymetli yarışmalarından birinin gerçekleştirileceğini, dünyanın her bölgesinden aralarında sporcuların da olduğu insanların koşuya kayıt yaptırdığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda tahmin ediyorum çok daha kalabalık bir yarış sahnesi olacak. Belki de bu yarışı yarı maratona veya maratona çevireceğiz. İlk olarak deneyimlerimizi yapacağız ve bunun sonunda da karar verilecektir. Biz de Türkiye'nin kıymetli sporcularıyla ve hakemleriyle bu yarışmaya iştirak edeceğiz. Yarışmanın değerini biliyoruz. Yarışmaya katkı sunmak ve değerini de artırmak için milli takımımızla burada olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı da paydaşların işbirliğiyle düzenledikleri organizasyonun "elit" ve "halk" koşusu olmak üzere iki temel kategoriden oluştuğunu kaydetti.

Baraçlı, 6 bin kişilik katılım kapasitesine sahip koşuya gelecek yıllarda da daha çok katılımcı beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"19 ülkeden uluslararası atletler ter dökecek. Yarış günü güzergahımız 06.00-14.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Marmaray Gebze istasyonu ve Kocaeli merkezimizden ücretsiz ring seferlerimizle ulaşım sağlanacak. Bu noktada belediyemiz sahada hizmetlerine devam edecek. Ödül törenlerimizi de Bilişim Vadisi'nde gerçekleştireceğiz. Gençlerimizi çeşitli alışkanlıklardan kurtararak sporla buluşturmak ve Türk gençliğiyle dünyada marka oluşturabilmek amacıyla bunları yapıyoruz."

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Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ise Türkiye Yüzyılı'nda teknoloji, sanayi, spor, kültür ve sanatla topyekün şahlanmayı hedeflediklerini anlatarak, "Bilişim Vadisi'ni de bu şahlanmanın teknoloji ayağının öncüsü olarak görüyoruz. Burada gerçekleştirilen vizyonun taçlanmasına şahitlik edeceği. Bu koşunun düzenlenmesiyle sadece ticaret veya teknolojiyle değil, bunun yanında sporla ve başka faaliyetlerle bir medeniyet inşasının parçası olduğunu göreceğiz. Uzun mesafe koşusunda başlangıç ve bitiş, kısa mesafe koşusunda ise sadece bitiş çizgisi Bilişim Vadisi'nde olacak." diye konuştu.

Milli atletler Damla Çelik ve Ali Kaya, koşuda yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

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Toplantıya, Kocaeli Vali Yardımcısı Olgun Öner, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Özkul ile diğer ilgililer katıldı.

- Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak amacıyla her yaştan katılımcıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında, 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" olmak üzere iki farklı yarış gerçekleştirilecek.

Osmangazi Köprüsü'nde 29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte, 10 kilometrelik koşu saat 10.00'da, 5 kilometrelik koşu ise saat 10.05'te başlayacak. Ödül töreni saat 12.30'da gerçekleştirilecek.

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Kadın ve erkek kategorilerinin ayrı ayrı değerlendirileceği yarışlarda, 10 kilometrelik koşuda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 35 bin ve beşinciye 30 bin lira ödül verilecek.

5 kilometrelik halk koşusunda ise birinci 15 bin, ikinci 12 bin, üçüncü 10 bin, dördüncü 8 bin ve beşinci 6 bin lira ödül kazanacak.