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        Darıca'da Zeytin Festivali kapsamında 100 fidan dikildi

        Darıca Belediyesi tarafından Zeytin Festivali kapsamında Darıca Millet Bahçesi'nde 100 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizi daha önce ağaçları kesiyorlar diye sosyal medyadan eleştirenlere de en güzel cevabı vermiş oluyoruz. Bizim yeşil ve ağaç sevgimizi kimse sorgulayamaz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Darıca'da Zeytin Festivali kapsamında 100 fidan dikildi

        Darıca Belediyesi tarafından Zeytin Festivali kapsamında Darıca Millet Bahçesi'nde 100 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizi daha önce ağaçları kesiyorlar diye sosyal medyadan eleştirenlere de en güzel cevabı vermiş oluyoruz. Bizim yeşil ve ağaç sevgimizi kimse sorgulayamaz" dedi.

        Fidan dikim etkinliğine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Etkinlikte, yeşil alanların korunması, doğa bilincinin geliştirilmesi ve Darıca'nın zeytin kültürünün yeniden canlandırılmasının önemi vurgulandı.

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        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, fidan dikiminin yalnızca çevre etkinliği olmadığını, ilçenin doğal ve kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarma amacı da taşıdığını belirtti.

        Belediyeciliğin yalnızca yol, park ve bina yapmaktan ibaret olmadığını ifade eden Bıyık, "Yaşadığımız şehri korumak, doğasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakmak da en az diğer hizmetler kadar önemlidir. Bugün Millet Bahçemizde toprakla buluşturduğumuz 100 zeytin fidanı, bu anlayışımızın güzel bir örneğidir" dedi.

        "Bizim yeşil ve ağaç sevgimizi kimse sorgulayamaz"

        Daha önce sosyal medyada yapılan eleştirilere de değinen Bıyık, "Bizi daha önce ağaçları kesiyorlar diye sosyal medyadan eleştirenlere de en güzel cevabı vermiş oluyoruz. Bizim yeşil ve ağaç sevgimizi kimse sorgulayamaz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizin yeşil dokusunu korumak ve artırmak için canla başla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba ve Kaymakam Yaşar Dönmez de konuşmalarında zeytin kültürünün yeniden canlandırılması ve bu değerin gelecek nesillere aktarılması açısından festivalin önemine dikkati çekti.

        Fidan dikiminin ardından program, zeytin ve zeytinyağı tadımıyla devam etti.

        Darıca Belediyesince gerçekleştirilen zeytin hasadından elde edilen ürünler katılımcılara sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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