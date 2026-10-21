Gebze'de kadınlar "Adım At Havan Değişsin" etkinliğinde buluştu

Gebze Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen "Adım At Havan Değişsin" etkinliği, Eskihisar Sahili'nde gerçekleştirildi.

Eğitmenler eşliğinde yapılan etkinlikte kadınlar, açık havada çeşitli fiziksel aktiviteler gerçekleştirdi. Katılımcılar, sahilin doğal güzellikleri eşliğinde hareket ederek keyifli vakit geçirdi. Daha önce de farklı zamanlarda düzenlenen programla kadınların aktif yaşama katılımının desteklenmesi ve sosyal hayatta bir araya gelmelerinin sağlanması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında katılımcılara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.