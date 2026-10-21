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        Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak koşuya 6 bin kişi katılacak

        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek 'Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz' etkinliğine, 6 bin kişinin katılması bekleniyor. 10 kilometrelik koşu nedeniyle Osmangazi Köprüsü, 06.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Osmangazi Köprüsü'nde koşu düzenlemelerindeki temel unsurun Cumhuriyet ile geçmişi birleştirmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Osmangazi Köprüsü'nde yapılacak koşuya 6 bin kişi katılacak

        KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek 'Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz’ etkinliğine, 6 bin kişinin katılması bekleniyor. 10 kilometrelik koşu nedeniyle Osmangazi Köprüsü, 06.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Osmangazi Köprüsü'nde koşu düzenlemelerindeki temel unsurun Cumhuriyet ile geçmişi birleştirmek olduğunu söyledi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Perşembe günü 'Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz' etkinliği düzenlenecek. Sporcular, Osmangazi Köprüsü'nü de kapsayan 10 kilometrelik güzergahta koşacak. Etkinliğe yaklaşık 6 bin kişinin katılması bekleniyor. Program nedeniyle Osmangazi Köprüsü, 06.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Koşunun sonunda genel klasmanda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin TL ödül verilecek. Koşu etkinliğine ilişkin Gebze’de bulunan Bilişim Vadisi’nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Kocaeli Vali Yardımcısı Olgun Öner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Bilişim Vadisi Bölge Müdürü İbrahim Türkmen, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ile milli atletler katıldı.

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        'CUMHURİYET İLE GEÇMİŞİ BİRLEŞTİRMEYİ AMAÇLADIK'

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Osmangazi Köprüsü'nde düzenleyecekleri koşuyla Cumhuriyet ile geçmişi birleştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Tabii ki bizler bu çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettirirken, 29 Ekim Cumhuriyet koşumuza ev sahipliği yapacak olan Osmangazi Köprüsü, altyapı hamlesinin en önemli, en görkemli bir nişanesi. 2 bin 680 metre uzunluğu, bin 550 metrelik ana açıklığı ve dünyanın etrafında iki kez dolaşacak 84 bin 518 kilometrelik çelik tel kullanımıyla dünya sıralamasının zirvesinde yer alan bu köprü, mimarisinde Sultan Osman Gazi'nin kılıcının silüetini taşımakta ve göçmen kuşların geçiş güzergahını koruyan çevreci, kavisli tasarımıyla da dikkat çekmektedir. Biz de bu köprüde bu koşuyu gerçekleştirme gayretimizin temel unsurunu Cumhuriyetimizle geçmişi birleştirmek ve gençlerimizle geleceğe taşıyabilecek bir anlayışla bu çalışmayı yapabilmek olarak belirledik" dedi.

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        ‘BU YARIŞLARIN SİMGESEL OLMASINI DİLİYORUM’

        Kocaeli Vali Yardımcısı Olgun Öner ise yarışların Türkiye'de atletizm açısından simgesel hale gelmesini temenni ettiğini belirterek, "Bu koşumuzun bu sene ilkini yapıyoruz. Güzel bir şekilde inşallah startını verip, katılımcıların da gösterecekleri başarıyla 29 Ekim günü bu organizasyonu ilimize yakışan, ülkemize yakışan ve sonraki yıllarda da simgeleşen bir haliyle tamamlamayı düşünüyoruz. Bizim amacımız, ülkemizi her platformda tanıtmak ve ülkemizin aslında nerelerde olduğunu herkese ifade etmek. Bu anlamda bu tarz organizasyonlar hem kendi ülkemizde hem de bizi dışarıda takip eden diğer ülkelere bunu kanıtlama ve gösterme anlamında önemli bir fırsat. Ülkemizin ev sahipliği yapacağı diğer organizasyonlarla gerek atletizmde gerek sporun diğer branşlarında yapacağımız organizasyonlar için de bir gösterge olacak" diye konuştu.

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        OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE MARATON HEDEFİ

        Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ da ilk kez düzenlenen bir müsabakada, bir hafta öncesinden 6 bin kişilik kontenjanın dolmasının organizasyonun dünyanın en kıymetli yarışlarından biri olacağını gösterdiğini belirterek, "Dünyada insanların bir mal satarken, bir sanatı gösterirken bir sebebimiz olmalı ki o değerli olsun. İşte bu değer, köprüde var ve dünyanın her yerinden insanlar buraya gelmek için kayıt oldu ve kayıtları erkenden kestik. Ancak önümüzdeki yıllarda tahmin ediyorum çok daha kalabalık bir yarışa sahne olacak ve belki de bunu yarı maratona çevireceğiz, belki de maratona çevireceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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