Başkan ile annesinin diyaloğu salonu kırdı geçirdi Belediye başkanına kürsüde anne sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İlham Veren Kadınlar" programındaki konuşması sırasında annesi Semra Büyükakın'ı görünce "Annemi de getirmişler" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Anne Şehir'de spor programına katılmak için geldiğini söyleyen Semra Büyükakın ile oğlunun diyaloğu renkli anlara sahne oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Anne Şehir Gönül Bahçem Davet Evi'nde düzenlenen program, kadınların toplumsal hayattaki rolünü görünür kılmak, başarı hikayelerini paylaşmak ve yeni başlangıçlara ilham vermek amacıyla gerçekleştirildi.

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"Biz de bu kentin insanlarını mutlu etmek için bazı projeler yapıyoruz"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediyelerin görevlerine değinerek, "Sizler adına belediyenin emanetini üstlendik. Bu kent bir seçim yaptı ve bizi belediye seçti. Biz de bu kentin insanlarını mutlu etmek için bazı projeler yapıyoruz. Belediyeyi bazen yerin altına su boruları döşerken görüyorsunuz. Bazen yolun üstüne yaptığı köprülerle görüyorsunuz. Bazen iyi yaptığı işlerle, bazen eksik bıraktığı işlerle... Ama bu sonuçta biziz. Bu kumaştan bu elbise çıkıyor. Dolayısıyla toplumun her kesimi bu aşta bir katkı sağladıkça o aş güzelleşiyor" dedi.

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"Belediyecilik altyapı ve üstyapıdan ibaret değil"

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı çalışmalarından ibaret olmadığını belirten Büyükakın, şöyle devam etti:

"Belediyecilik sadece altyapı yapmak, üstyapı yapmak bundan ibaret bir şey değil. Topyekün insana dair her şey belediyenin işi. Bu toplumun tamamı iyileşmesi için sokakta yürürken, bir yerde alışveriş yaparken, bir lokantaya gittiğimizde, hayatın herhangi bir yerinde güzelliklerle karşılaşmamız için asıl değişmesi gereken insan. Bir şeyler eksik kalırsa, mesela kadın mutsuzsa, eşi mutsuz oluyor, çocuğu mutsuz oluyor, büyükleri, küçükleri, komşusu, temasta olduğu bütün insanlar... Yani bir nevi negatiflik herkese yayılmaya başlıyor. Aslında asıl derdimizin güzel insan olmak, insanlarda güzel bir anı bırakmak, şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak, olması gerekiyor."

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Görev süresi boyunca kalıcı eserler bırakmanın ve vatandaşların hayır duasını almanın önemini vurgulayan Büyükakın, belediyecilik anlayışlarının temelinde halka hizmet etmenin bulunduğunu ifade etti. Büyükakın, "Biz de belediye başkanı olarak neyi geriye bırakmalıyız? İnsanlar bize bu işi bıraktıktan sonra 'Allah razı olsun' desinler. Yolda gördüklerinde 'Allah razı olsun bak hala şuradaki şey şu işe hizmet ediyor' desin. Ben sizin emanetçinizim. Sizler mutlu olun diye biz çalışacağız" diye konuştu.

Salonda renkli anlar

Konuşması sırasında annesi Semra Büyükakın'ı salonda gören Tahir Büyükakın, "Annemi de getirmişler" diyerek tebessüm etti. Salondan bir kişinin "Tesadüf geldik başkanım, haberimiz yoktu" demesi üzerine Büyükakın, "İyi oldu. Sabah çıkarken görmemiştim" karşılığını verdi.

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Programın ardından annesi ve kadınlarla bir araya gelerek sohbet eden Büyükakın, annesine yönelik, "Spor varmış, hadi biz de yazılalım diye gelmişler" diyerek güldü.

Semra Büyükakın ise "Görüyorum. Herkes gitmiş, oğluma söyleyemiyorum, biz de uğrayalım dedim. Tesadüf seni gördüm" ifadelerini kullandı. Büyükakın da "Bu işlerin böyle bir tarafı da var. Yani güzel işler oluyor burada, yazılın bence" dedi. Anne ile oğlunun sohbeti salonda renkli anlar oluşturdu.

Anne Şehir ile 30 kilo verdi

Programda, Anne Şehir projesinden yararlanarak yaşamında değişiklik yapan ekonomistyazar Mihriban Çalışkan da deneyimlerini paylaştı. Obeziteyle mücadelesini anlatan Çalışkan, başlangıçta sosyal ortamlara katılmakta zorlandığını belirterek ameliyat olmayı düşündüğünü, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Anne Şehir projesinden haberdar olduğunu söyledi.

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Çalışkan, ameliyat için 22 Kasım'a gün aldığını, bu tarihe yaklaşık bir hafta kala Anne Şehir ekibinden telefon geldiğini ve kendisinin özel bir obezite sınıfına davet edildiğini anlattı.

Bu gelişmeyi kendisi için bir işaret olarak değerlendirdiğini ifade eden Çalışkan, programa başladığı günü unutmadığını belirterek, "Kendime bir söz verdim. 'Buraya başladın, sonuna kadar gideceksin. Ve sen başladığın Mihriban'ı hiç unutmayacaksın.'" dedi.

Yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü süreçte 30 kilo verdiğini aktaran Çalışkan, değişimin yalnızca kilo kaybından ibaret olmadığını vurguladı. Çalışkan, "Benden giden bu rakamlar, sayılar, kilolar değil. Ben aynı zamanda psikolojik destek aldım, fizik tedaviye gittim, diyetisyene gittim. Yani aslında Anne Şehir'in sunduğu bütün imkanlardan faydalandım ve gerçekten faydalandım. Sonuç olarak depresif Mihriban'ı geride bıraktım. Artık hayal kuran, daha idealist ve adımlarını daha sağlam atan bir Mihriban olmuştum" diye konuştu.

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Anne Şehir projesinin yalnızca kadınların yaşamında değil, aile ve toplum ilişkilerinde de değişime katkı sağladığını belirten Çalışkan, şöyle devam etti:

"Buraya baktığımızda değişen şeylerin sadece kadınlar olduğunu düşünürüz ama değil. Öncelikle başkanıma (Tahir Büyükakın) çok çok teşekkür ediyorum. Toplum aileden değişir, aileyi de kadın yönetir. Aslında gizli kahramandır herkes de bilir bunu. Kadını değiştirmek toplumu değiştirmektir. Siz bizlerin hanesine girdiniz, bizleri değiştirdiniz, güzelleştirdiniz. O yüzden sonsuz teşekkür ediyorum bütün hanımlar adına."

Anne Şehir Projesi nedir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi, kadınların fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli hizmetler sunuyor. Proje kapsamında merkezlerde pilates, zumba, stepaerobik, sağlıklı yaşam yürüyüşleri ve obeziteyle mücadele programlarının yanı sıra diyetisyen ve fizyoterapist desteği, eğitimler ve sosyalkültürel etkinlikler düzenleniyor.

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Çocuklara yönelik etkinliklerin de gerçekleştirildiği merkezlerde, annelerin faaliyetlere katıldığı sırada çocukların okul öncesi eğitiminden yararlanabileceği sınıflar da bulunuyor. Projeyle kadınların sosyal yaşama daha aktif katılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması hedefleniyor.