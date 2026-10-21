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        MESEM programları üzerinden usulsüzlük iddialarına ilişkin 3'üncü dalga operasyon: 62 gözaltı

        KOCAELİ'de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programları üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın 3'üncü dalga operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        MESEM programları üzerinden usulsüzlük iddialarına ilişkin 3'üncü dalga operasyon: 62 gözaltı

        KOCAELİ’de Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programları üzerinden usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın 3’üncü dalga operasyonunda 62 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, MESEM projeleri ve mesleki eğitim süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet’, ‘Kamu kurumunu zarara uğratma’ ve ‘Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’ suçlamaları yöneltilen 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Soruşturma kapsamında ekim ayı başında düzenlenen 2’nci dalga operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 28’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        DAVA DEVAM EDİYOR

        Öte yandan, İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Ustalık Telafi Programı üzerinden 77,7 milyon TL kamu zararı oluşturulduğu ve 6 binden fazla kişinin kişisel verilerinin usulsüz şekilde ele geçirildiği iddialarına ilişkin 206 sanıklı davanın yargılaması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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