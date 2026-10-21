Kocaeli'de aranan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

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