Kocaeli sahillerinde hedef dört mevsim turizm

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2027 yaz sezonu öncesinde Kandıra sahillerinde hizmet kalitesini artırmak ve turizm faaliyetlerini yıl geneline yaymak amacıyla hazırlık çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi ve Kandıra Belediyesi temsilcilerinin katıldığı toplantıda, 2026 yaz sezonunda sunulan hizmetler değerlendirilerek yeni dönem projeleri ele alındı. Yaz boyunca plajların kullanım yoğunluğu, cankurtaran hizmetleri, otopark ve kamp alanlarının kapasitesi ile ziyaretçilerden gelen talep ve öneriler incelendi. Değerlendirmeler doğrultusunda 2027 sezonuna yönelik ihtiyaçlar ve öncelikli çalışmalar belirlendi.

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Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir uygulamaları kapsamında kullanıma sunduğu "Kandıra Sahilleri Doluluk Oranı" sistemiyle vatandaşlar, plajların güncel yoğunluk bilgisine (http://www.akillisehirkocaeli.com) adresinden ulaşabiliyor.

Plaj doluluk oranlarının yanı sıra deniz suyu sıcaklığı, dalga durumu, turizm aktiviteleri ve otopark yoğunluğuna ilişkin bilgilerin dijital sistem üzerinden takip edilebildiği bildirildi. Kandıra yolu üzerindeki bilgilendirme ekranları ile web ve mobil platformlar da ziyaretçilerin tatil planlarını yapmalarına yardımcı oluyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında plajlardaki hizmet alanları, otoparklar, kamp ve karavan alanları ile tuvalet, duş, soyunma kabini ve mescit gibi sosyal donatıların kapasiteleri yeniden değerlendirilecek. İhtiyaç duyulan noktalarda bakım ve yenileme çalışmaları yapılması, yeni sosyal alanların oluşturulması planlanıyor.

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Büyükşehir Belediyesi, farklı kullanıcı gruplarına hitap edecek tematik plajlar ve konsept sahil alanları üzerinde de çalışacak. Pilot uygulamalardan elde edilecek deneyimlerin diğer sahillere örnek oluşturması hedefleniyor.

10 Şubat'ta düzenlenen Kandıra Turizm Çalıştayı'nın sonuçlarının da yeni dönem planlamalarına yön vermesi bekleniyor. ŞURA koordinasyonunda yürütülen strateji ve eylem planı çalışmalarının, bölgedeki turizm yatırımlarına yol haritası oluşturması hedefleniyor.

Kandıra kıyı bandına yönelik turizm imar planının da bölgedeki yatırımların çeşitlendirilmesine ve planlı gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Doğa yürüyüşleri, bisiklet rotaları, kamp ve karavan turizmi, su sporları, festival ve organizasyonlarla sahillerin dört mevsim ziyaretçi ağırlayan turizm merkezlerine dönüştürülmesi planlanıyor.