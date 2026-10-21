Gebze'de "Türk İslam Sanatları'nın İzinde II" sergisi açıldı

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen sergi, 24 Ekim'e kadar Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Gebze Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyarete açılan sergide, tezhip, naht, minyatür ve hüsni hat sanatlarından eserler yer alıyor. Geleneksel Türk İslam sanatlarının farklı örneklerini bir araya getiren sergide, sanatların estetik özelliklerini ve kültürel birikimini yansıtan çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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