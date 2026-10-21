Dilovası'nda çok amaçlı taziye evi yapılıyor

Dilovası Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı sürdürülen taziye evinin, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapması planlanıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekipten projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinlerinin taziye kabul edebileceği bir alan olarak tasarlanan tesisin, aynı zamanda mahalle toplantıları, eğitim programları, bilgilendirme çalışmaları ve kültürel etkinliklerde kullanılması hedefleniyor.

İncelemeler sırasında açıklama yapan Ömeroğlu, Dilovası'nın farklı şehirlerden gelen vatandaşların kardeşlik içinde yaşadığı, farklı kültürlerin bir arada bulunduğu bir ilçe olduğunu belirtti.

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Taziye geleneğinin birlik ve beraberliğin önemli örneklerinden biri olduğunu ifade eden Ömeroğlu, vatandaşların acılı günlerinde daha uygun şartlarda bir araya gelebilmeleri için bu tür tesisleri önemsediklerini kaydetti. Taziye evinin yalnızca cenaze sonrası buluşmalarda kullanılmayacağını vurgulayan Ömeroğlu, "Burasını sadece taziye zamanlarında kullanılan bir yapı olarak düşünmüyoruz. Sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği, mahalle sakinlerimizin çeşitli vesilelerle bir araya gelebileceği çok amaçlı bir sosyal alan olarak planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Ömeroğlu, tesisi en kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunmayı hedeflediklerini bildirdi.