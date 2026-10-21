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        İlkokul öğrencileri Hereke halısının tarihini öğrendi

        Darıca Aslan Çimento İlkokulu öğrencileri, Körfez Belediyesi Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi'ni ziyaret ederek geleneksel halı dokumacılığını yakından tanıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:29 Güncelleme:
        İlkokul öğrencileri Hereke halısının tarihini öğrendi

        Darıca Aslan Çimento İlkokulu öğrencileri, Körfez Belediyesi Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi'ni ziyaret ederek geleneksel halı dokumacılığını yakından tanıdı.

        Ziyarette öğrenciler, dünyaca ünlü Hereke halısının tarihçesi ve geleneksel dokuma sanatının incelikleri hakkında bilgi aldı. Atölyede halı dokumacılığını inceleyen öğrenciler, Hereke halılarının kendine özgü desenleri, renkleri ve ince işçiliğini gözlemledi. Kültürel Miras Müzesi'ni de gezen öğrenciler, geçmişten günümüze aktarılan dokuma geleneğinin kültürel önemini öğrenme fırsatı buldu.

        Körfez Belediyesi, öğrenci ziyaretleriyle ilçenin tarihini ve kültürel değerlerini tanıtmayı, geleneksel Hereke halıcılığının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

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