Buluşma bahanesiyle işlenen cinayette 5 sanığın cezası belli oldu "Babalık hissimi elimden aldılar"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde buluşma bahanesiyle çağırdıkları genci bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 5 sanığa toplam 49 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Duruşma sonrası karara tepki gösteren baba Raif Şirin, "Benim tek çocuğum vardı, babalık hissimi elimden aldılar" dedi.

Ümitcan Şirin (21), 26 Temmuz 2025 tarihinde İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesinde bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Şirin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Samet E.A., (19) Muhammed F.Y., Ramazan Y., Mustafa O. (21), Gamzenur B.(18) ve Z.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ç. savcılıktan serbest bırakılırken, Samet E.A. ve Muhammed F.Y.'ye ev hapsi verildi. Ramazan Y., Mustafa O. ve Gamzenur B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM

Savcılık: "Planlı hareket ettiler"

İddianamede, şüphelilerin olayın başından itibaren plan yaparak hareket ettikleri, buluşmayı organize ettikleri ve saldırıyı birlikte gerçekleştirdikleri vurgulandı. Savcılık, Ümitcan Şirin'in öldürülmesinde şüphelilerin iştirak iradesiyle hareket ettiğini belirterek, tüm sanıklar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık Mustafa O. hakkında ayrıca 'yasak niteliğe haiz bıçak taşımak' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

5 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Olaya ilişkin dava, Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ramazan Y., Mustafa O. ile avukatı Gizem Dirbisoğlu, tutuklu sanık Gamzenur B., ev hapsinde bulunan Samet E.A., Muhammed F.Y., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaayı tekrarladı. Mütalaada tüm sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

REKLAM

"Olay yerine yetişseydim böyle bir neticeye izin vermezdim"

Mütalaayı kabul etmeyen sanık Mustafa O., "Suçlamaları kabul etmiyorum. 13 aydır karşılıkla kavga sebebiyle tutukluyum. Bıçak kullanmadım, tehdit ve hakarette bulunmadım" diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Gamzenurnur B., "Olay günü sadece konuşup orta yol bulunacaktı. Olay yerine yetişemedim, yetişseydim böyle bir neticeye izin vermezdim. Kimseyi olay yerine götürmedim. Sadece amacım Mustafa ve Ramazan'ı birbirleri ile konuşturmaktı, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Muhammed F.Y. ise "Mütalaayı kabul etmiyorum, kavga olacağını ve Ramazan'ın Ümitcan'ı bıçaklayacağını bilmiyordum, bilseydim olay yerine gitmezdim" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Ramazan Y. ve Samet E.A. da suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklar hakkında karar çıktı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa O.'ya yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan iyi hal indirimi uygulamadan 17 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklardan Ramazan Y.'ye yaralama suçundan yaş indirimi uygulanarak 11 yıl 4 ay hapis ve yasak niteliğe haiz bıçak taşımak suçundan 13 bin 850 lira para cezası verildi.

Samet E.A, yaralamaya yardım etme suçundan 8 yıl 6 ay, Gamzenur B. yardım etme suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 7 yıl 1 ay, Muhammed F.Y. ise suç işleme iradesini kuvvetlendirme suretiyle yardım etme suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

REKLAM

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, Gamzenur B.'nin tahliyesine hükmetti. Samet E.A. ve Muhammed F.Y.'nin ev hapsi kaldırılarak haklarında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

"Benim tek çocuğum vardı, babalık hissimi elimden aldılar"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Ümitcan'ın babası Raif Şirin, "Sanıkların hepsi 'Ben bir şey yapmadım' diyorlar. Ben mi öldürdüm oğlumu? Bir saat önce benim yanımdaydı oğlum. Bir saat sonra haberi geldi. Olay sonrası sanıklar ambulans bile çağırmadan kaçıyorlar. Benim çocuğumu kanlar içinde sürükleyerek işkence ettiler. 21 yaşındaki fidan gibi oğlum gitti. Benim tek çocuğum vardı, babalık hissimi elimden aldılar. Ümitcan öldürüleli 15 ay oldu. 5 kişi oğlumu tuzağa düşürdü. Benim çocuğum mezarda yatıyor. Ben toprağını gidip öpüyorum. Ben çocuğumu bir daha göremeyeceğim, konuşamayacağım. Resimlerine, videolarına bakarak kendimi avutmaya çalışıyorum. Kiminle, nerede fotoğrafı ve videosu varsa topluyorum ki oğlumun, çocuğumun bir şeyleri bana artık kalsın diye. 21 yaşında çocuğumu toprağa koydum. Biz ömür boyu ağlayacağız. Ömür boyu mezarına gideceğiz, ömür boyu mezar taşını öpeceğiz. Başka bir şey yapacağımız yok ama bunlar geziyorlar. Aileleri onları öpüyor, kokluyor. Azmettirmiş, planı kurmuş, sevgilisini çağırmış, yanında arkadaşlarını çağırmış, getirtmiş oraya. Sokağı kapamışlar. İki kişi bir taraftan gidiyor, iki kişi bir taraftan giriyor. Benim çocuğumu ablukaya almışlar, kaçmasını da engelliyorlar. Bıçaklayıp olay yerinden kaçıyorlar" dedi.