Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Alessandro Percivalle (İtalya), Dimitar Georgiev (Bulgaristan), Dariusz Zapolski (Polonya)
Biotekno Körfez Basket: Buie 16, Davis 24, Mert Akay 4, Berk Akın 9, Mitchell 2, Akhan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Cluff 26, Reese 12, Danusevicius 16
Manchester Basketbol: Brown 2, Walsh 2, Sandy 5, Thompson 6, Nelson 14, Mitchell-Day 14, Pigge 9, Henry 5, Shelton 7, Williams 4, Nicholson 3
1. Periyot: 25-17
Devre: 53-40
3. Periyot: 82-58
KOCAELİ
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