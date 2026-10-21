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        FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71

        FIBA Europe Cup F Grubu'nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball'u 11271 mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 21:32 Güncelleme:
        FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71

        FIBA Europe Cup F Grubu’nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball’u 11271 mağlup etti.

        Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Dariusz Zapolski, Alessandro Perciavalle, Dimitar Georgiev

        Körfez Basket: Boe Buie 16, Johnny Davis 24, Berk Can Akın 9, Oscar Cluff 26, Alexander Reese 12, Mert Akay 4, Matt Mitchell 2, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Paulius Danusevicus 16

        Başantrenör: Serhan Kavut

        Manchester Basketbol: Ciaran Sandy 5, Keon Thompson 6, Luke Nelson 14, Kayne Henry 5, Duke Shelton 7, Jonathon Brown 2, Elijah Walsh 2, Brandon MitchellDay 14, Chandler Pigge 9, Charlie Williams 4, Matt Nicholson 3

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        Başantrenör: Antonie Gerrard Broxsie

        1. Periyot: 2517

        Devre: 5340

        3. Periyot: 8258

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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