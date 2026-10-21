FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71
FIBA Europe Cup F Grubu'nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball'u 11271 mağlup etti.
FIBA Europe Cup F Grubu’nda mücadele eden Kocaeli ekibi Körfez Basket evinde İngiliz ekibi Manchester Basketball’u 11271 mağlup etti.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Dariusz Zapolski, Alessandro Perciavalle, Dimitar Georgiev
Körfez Basket: Boe Buie 16, Johnny Davis 24, Berk Can Akın 9, Oscar Cluff 26, Alexander Reese 12, Mert Akay 4, Matt Mitchell 2, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca 1, Altan Çamoğlu 2, Paulius Danusevicus 16
Başantrenör: Serhan Kavut
Manchester Basketbol: Ciaran Sandy 5, Keon Thompson 6, Luke Nelson 14, Kayne Henry 5, Duke Shelton 7, Jonathon Brown 2, Elijah Walsh 2, Brandon MitchellDay 14, Chandler Pigge 9, Charlie Williams 4, Matt Nicholson 3
Başantrenör: Antonie Gerrard Broxsie
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