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        Saliha Erdim, Çayırova'da aile ve manevi değerleri anlattı

        Çayırova 7. Kitap Günleri kapsamında yazar Saliha Erdim, aile içindeki değerlerin korunması ve çocukların geleceğinin şekillenmesinde manevi değerlerin önemine değindi. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşinin ardından Erdim, okurları için kitaplarını imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Saliha Erdim, Çayırova'da aile ve manevi değerleri anlattı

        Çayırova 7. Kitap Günleri kapsamında yazar Saliha Erdim, aile içindeki değerlerin korunması ve çocukların geleceğinin şekillenmesinde manevi değerlerin önemine değindi. Yoğun katılımla gerçekleşen söyleşinin ardından Erdim, okurları için kitaplarını imzaladı.

        Bu yıl yedincisi düzenlenen Çayırova Kitap Günleri’nin üçüncü gününde söyleşi konuğu Yazar Saliha Erdim oldu. Kendisini dinlemeye gelen yüzlerce Çayırovalıya yönelik aile üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştiren Saliha Erdim, insan hayatında sevmek duygusunun önemine de dikkat çekti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programına katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise "Manevi alanda çocuklarımızın geleceği daha güzel olması için bilgi evlerimizde ve üniversiteyi kazanana kadar yavrularımızla birlikteyiz. Bugün çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sahip olduğumuz değerleri tekrar hatırlatılması adına bu söyleşileri çok önemsiyoruz. Çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte sahip olduğumuz değerlere sımsıkı sarılacağız" dedi.

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        "Fevkalade güzel ortam vardı"

        Başkan Çiftçi’nin konuşmasının akabinde söyleşisini dinlemeye gelen Çayırovalılara hitap eden Erdim, aile hayatına yönelik önemli konulara değindi. Kendi hayatından örneklerle konuşma gerçekleştiren Erdim’in söyleşisi büyük ilgi gördü. Söyleşi sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren Erdim, "Fevkalade güzel bir ortam vardı. Koskoca salon altıyla üstüyle doluydu. Çok dikkatli ve çok duyarlı bir katılım vardı. Bu kitaba duyulan, öğrenmeye duyulan ihtiyacı göstermesi adına çok kıymetliydi. Kitap fuarları, bir toplumun medeni olabilmesi, sağlam şahsiyetlerin inşa edilebilmesi ve manevi kalkınma için vazgeçilmez bir faaliyet. O yüzden belediye başkanımızı yaptığı faaliyetlerinden ve hizmetlerinden ötürü tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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        Erdim’e söyleşinin ardından günün anısına hediye takdim edilirken, Saliha Erdim daha sonra okurlarının kitaplarını imzaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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