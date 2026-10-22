Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak

        Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde Gece Yolcuları ile aynı sahneyi paylaşacak. Grubun sevilen şarkılarının senfonik tınılarla seslendirileceği ücretsiz konserde rock ve klasik müzik bir araya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde Gece Yolcuları ile aynı sahneyi paylaşacak. Grubun sevilen şarkılarının senfonik tınılarla seslendirileceği ücretsiz konserde rock ve klasik müzik bir araya gelecek.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde Türk poprock müziğinin sevilen gruplarından "Gece Yolcuları" ile aynı sahneyi paylaşacak. Grubun yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları, Oda Orkestrası’nın senfonik tınılarıyla yeniden hayat bulacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konser, müzikseverlere alışılmışın dışında bir "Gece Yolcuları" deneyimi yaşatacak. Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası, "Gece Yolcuları"nın sevilen şarkılarına eşlik edecek. Poprock müziğin kendine özgü ritimleri ile orkestranın zengin tınılarının buluşacağı konser, dinleyicilere sevilen eserleri farklı bir müzikal yorumla keşfetme fırsatı sunacak.

        REKLAM

        25 Ekim Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser, tüm vatandaşların ücretsiz katılımına açık olacak. Büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte müzikseverler, Gece Yolcuları'nın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik etme fırsatı bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Başiskele'de sel sonrası altyapı planları yeniden değerlendirilecek
        Başiskele'de sel sonrası altyapı planları yeniden değerlendirilecek
        D-100'de peş peşe iki kaza: Tır ve otomobil refüje çarptı
        D-100'de peş peşe iki kaza: Tır ve otomobil refüje çarptı
        CIDA 2026'da Kocaeli'nin yapay zeka ve dijital yönetim uygulamaları tanıtıl...
        CIDA 2026'da Kocaeli'nin yapay zeka ve dijital yönetim uygulamaları tanıtıl...
        Kocaeli'de sel nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Kocaeli'de sel nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71
        FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 112 - Manchester Basketball: 71