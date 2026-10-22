Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde Gece Yolcuları ile aynı sahneyi paylaşacak. Grubun sevilen şarkılarının senfonik tınılarla seslendirileceği ücretsiz konserde rock ve klasik müzik bir araya gelecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde Türk poprock müziğinin sevilen gruplarından "Gece Yolcuları" ile aynı sahneyi paylaşacak. Grubun yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları, Oda Orkestrası’nın senfonik tınılarıyla yeniden hayat bulacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek konser, müzikseverlere alışılmışın dışında bir "Gece Yolcuları" deneyimi yaşatacak. Şef Engin Şen yönetimindeki Oda Orkestrası, "Gece Yolcuları"nın sevilen şarkılarına eşlik edecek. Poprock müziğin kendine özgü ritimleri ile orkestranın zengin tınılarının buluşacağı konser, dinleyicilere sevilen eserleri farklı bir müzikal yorumla keşfetme fırsatı sunacak.

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25 Ekim Pazar günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek konser, tüm vatandaşların ücretsiz katılımına açık olacak. Büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte müzikseverler, Gece Yolcuları'nın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik etme fırsatı bulacak.