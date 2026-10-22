Başiskele'de sel sonrası altyapı planları yeniden değerlendirilecek

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sel felaketinin ardından ilçede yürütülen çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında konuştu. Özlü, kentleşen Başiskele’nin ihtiyaçlarına göre altyapı planlarının yeniden değerlendirileceğini, dere yatakları ve menfezlerde gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirterek ilçeyi benzer afetlere karşı daha dirençli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başiskele Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçeye geçmişten bugüne hizmet eden mahalle muhtarlarını aynı sofrada buluşturdu. Düzenlenen programa Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli ve Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş, görevdeki mahalle muhtarları, önceki dönemlerde görev yapan muhtarlar ve sel felaketinde hayatını kaybeden eski Yaylacık Mahalle Muhtarı Mustafa Kedikli’nin ailesi katıldı. Programda, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemli rolüne dikkat çekildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, hayatını kaybeden Kedikli’nin de bu buluşmada kendileriyle birlikte olmasını arzu ettiklerini belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

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"Bizim için en küçük mağduriyet bile büyük bir meseledir"

Başiskele’de yaşanan sel ve su taşkınlarına değinen Başkan Özlü, ilçenin uzun yıllardır karşılaşmadığı ölçekte bir yağış ve taşkınla karşı karşıya kaldığını belirtti. Afetin büyüklüğünün yalnızca sayısal verilerle değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Özlü, vatandaşların yaşadığı her mağduriyetin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. Özlü, "Bizim için rakamlar değil, insanımızın yaşadığı mağduriyet önemlidir. Bir evimize su girmesi, bir vatandaşımızın zarar görmesi bizim için büyük bir meseledir. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek ve sorunlarını mümkün olan en kısa sürede çözmektir" dedi.

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Yağışların özellikle Yeşilyurt, Kullar, Seymen ve Yeniköy çevresindeki bazı bölgelerde ciddi taşkınlara yol açtığını belirten Özlü, beklenmedik noktalarda da sorunlar yaşandığını kaydetti.

"Kentleşen Başiskele’ye göre altyapı planları yeniden değerlendirilecek"

Sel felaketinin ilçenin değişen yapılaşma şartları karşısında altyapı sistemlerinin yeniden ele alınması gerektiğini gösterdiğini dile getiren Başkan Özlü, geçmişte tarım arazisi ve açık alan niteliğindeki bölgelerin bugün önemli ölçüde yerleşim alanlarına dönüştüğüne dikkat çekti. Başkan Özlü, "Bu yağış bize önemli bir gerçeği gösterdi. Geçmişteki altyapı planlarını, bugün kentleşen Başiskele’nin ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirmeliyiz. Menfezlerden dere geçişlerine kadar gerekli düzenlemeleri yapmalı, ilçemizi benzer afetlere karşı daha dirençli hale getirmeliyiz" diye konuştu.

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Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Devlet Su İşleri başta olmak üzere ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü aktaran Özlü, gerekli taleplerin iletildiğini ve acil eylem planı çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Belediye olarak kendi sorumluluk alanlarında yapılabilecek müdahalelerin de hızla hayata geçirileceğini belirtti.

"Afetin yaşandığı bölgelerde yollar temizlendi, ulaşım yeniden sağlandı"

Sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalarda kurumlar arasındaki koordinasyonun ve muhtarların desteğinin belirleyici olduğunu vurgulayan Başkan Özlü, belediye ekiplerinin sahada temizlik, yol açma ve dere yataklarını temizleme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü söyledi. Kaymakamlık ve ilgili kurumlarla görev paylaşımı yapıldığını belirten Özlü, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde afetin etkili olduğu bölgelerde kısa sürede önemli ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Başkan Özlü, "Çok yoğun bir çalışma temposunda hafta sonunu geçirdik. Ancak ekiplerimiz, muhtarlarımız ve bütün kurumlarımızla birlikte büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Afetin yaşandığı bölgelerde yollar temizlendi, ulaşım yeniden sağlandı, dere yataklarının önü açıldı ve yaralar sarılmaya başlandı" diye konuştu.

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Selden etkilenen vatandaşlara destek

Afetin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için destek çalışmalarının da başlatıldığını belirten Başkan Özlü, hasar tespitleri ve yardım süreçleri hakkında da bilgi verdi. Desteklerin vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirten Özlü, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve sonraki aşamalarda yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda ilave desteklerin de gündeme geleceğini kaydetti. Belediye ekiplerinin yalnızca temizlik çalışmalarıyla sınırlı kalmadığını, hasar gören alanlarda bakım ve onarım çalışmalarına da başladığını dile getiren Özlü, Başiskele’de afetin izlerini silmek ve zarar gören noktaları daha iyi hale getirmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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"Hemşehrilerimizin desteği bize güç verdi"

Sel felaketinin ardından mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten Başkan Özlü, yaklaşık 200 haneyi ziyaret ettiklerini ve hemşehrilerinin gösterdiği dayanışmanın kendilerine güç verdiğini söyledi. Özlü, "Vatandaşlarımızın yanında olmak, onların derdini dinlemek ve birlikte mücadele etmek bize büyük bir motivasyon verdi. Gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin samimiyetini ve desteğini gördük. Milletimizin kadirşinaslığı, birlik ve beraberlik duygusu en zor zamanlarda en büyük gücümüz oluyor. Allah milletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

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Geçmişten bugüne Başiskele’ye hizmet eden muhtarlara teşekkür eden Başkan Özlü, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları arasında yer aldığını ifade etti.