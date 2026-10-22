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        D-100'de peş peşe iki kaza: Tır ve otomobil refüje çarptı

        Kocaeli D100 kara yolunda kontrolden çıkan tırın refüje çarpması ile dorsesindeki eşyalar yola saçıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, aynı bölgede bir otomobil de refüje çarptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:47 Güncelleme:
        D-100'de peş peşe iki kaza: Tır ve otomobil refüje çarptı

        Kocaeli D100 kara yolunda kontrolden çıkan tırın refüje çarpması ile dorsesindeki eşyalar yola saçıldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, aynı bölgede bir otomobil de refüje çarptı.

        Kaza, D100 kara yolunun İzmit ilçesi Serdar Mahallesi İstanbul mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tırın dorsesi yan yatarken, dorsedeki eşyalar yola savruldu. Tırın ön kısmının bulunduğu çekici bölümü ise çarpmanın etkisiyle öne doğru eğildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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        Öte yandan, tırın kaza yaptığı noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde bir otomobil refüje çarptı. Yapılan çalışmalar sonrası araçlar yoldan kaldırılırken, yaşanan kazalara ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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