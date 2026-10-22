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        CIDA 2026'da Kocaeli'nin yapay zeka ve dijital yönetim uygulamaları tanıtıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, CIDA 2026 Sempozyumu'nda yapay zeka destekli uygulamalarını ve dijital yönetim sistemlerini tanıttı. Panelde, verinin hizmet üretimindeki rolü, çevre yönetiminde dijital izleme ve yeni nesil yerel yönetim altyapıları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:47 Güncelleme:
        CIDA 2026'da Kocaeli'nin yapay zeka ve dijital yönetim uygulamaları tanıtıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, CIDA 2026 Sempozyumu’nda yapay zeka destekli uygulamalarını ve dijital yönetim sistemlerini tanıttı. Panelde, verinin hizmet üretimindeki rolü, çevre yönetiminde dijital izleme ve yeni nesil yerel yönetim altyapıları ele alındı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen CIDA 2026 5. Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu’nda dijital belediyecilik vizyonunu paylaştı. Bu kapsamda "Veriden Hizmete: Dijital Belediyecilik ve Yeni Nesil Yerel Yönetim Altyapıları" başlıklı panelde, veri odaklı hizmet anlayışı ve yeni nesil yerel yönetim altyapıları ele alındı. Sempozyum kapsamında gerçekleştirilen panel, dijitalleşmenin yalnızca teknolojik dönüşüm değil; aynı zamanda daha koordineli, verimli ve vatandaş ihtiyaçlarına duyarlı bir yerel yönetim anlayışının önemli bileşeni olduğunu ortaya koydu.

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        Verinin hizmet üretimindeki rolü vurgulandı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen panelde; dijital teknolojilerin yerel yönetim hizmetlerine entegrasyonu, bütünleşik veri yönetimi ve yapay zeka destekli karar sistemleri masaya yatırıldı. Afet yönetimi, ulaşım, çevre ve kurumsal iletişim gibi kritik alanlarda dijital altyapıların sunduğu imkanlar değerlendirilirken, verinin etkin hizmet üretimindeki rolü ve kurumlar arası koordinasyonun önemi de vurgulandı.

        Çevre yönetiminde dijital izleme ve karar sistemi

        Panelde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dijital dönüşüm çalışmaları ve yeni nesil yerel yönetim uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Murat Sandalcı, belediyenin yapay zeka destekli dijital altyapılarını ve veri odaklı yönetim yaklaşımını aktarırken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Birol Balcı ise çevre yönetiminde kullanılan dijital izleme ve karar destek sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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