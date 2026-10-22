Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Körfez'de 57 öğrenci hafızlık icazeti aldı

        Körfez'de 57 öğrenci hafızlık icazeti aldı

        Körfez'de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 33 erkek ve 24 kız öğrenci, düzenlenen törenlerle icazet belgelerini aldı. Mehter gösterisi ve Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda toplam 57 öğrenciye belge ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Körfez'de 57 öğrenci hafızlık icazeti aldı

        Körfez’de hafızlık eğitimlerini tamamlayan 33 erkek ve 24 kız öğrenci, düzenlenen törenlerle icazet belgelerini aldı. Mehter gösterisi ve Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda toplam 57 öğrenciye belge ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Körfez’de hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için icazet programları düzenlendi. 33 erkek öğrencinin hafızlık icazet töreni, Körfez Yeniyalı Camii’nde düzenlendi. Programa Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedye Akbulut ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Kur’anı Kerim’i İstanbul Fatih Camii Müezzin Kayyımı Kurra Hafız Recep Yazan okudu. Ayasofyai Kebir Camii Şerifi Başimam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu da törende konuşma yaptı. Konuşmaların ardından hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin icazet belgeleri takdim edildi.

        REKLAM

        24 kız öğrenci icazet belgelerini aldı

        Kız öğrenciler için düzenlenen ikinci program ise Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Hafızlık eğitimlerini tamamlayan 24 kız öğrenciye belgeleri takdim edilirken, öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller de verildi. Mehter gösterisiyle başlayan programda Kur’anı Kerim tilaveti, konuşmalar, sohbetler ve slayt gösterileri yer aldı. Öğrencilerin isimleri tek tek okunarak icazet belgeleri kendilerine verildi.

        "Hafızlık çok önemli ve güzel bir hizmettir"

        Törende konuşan Körfez İlçe Müftüsü Muhammet Aydın, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve öğreticilere teşekkür eden Aydın, programın düzenlenmesine katkı sunanlara ve törene katılan davetlilere de şükranlarını iletti.

        REKLAM

        Kocaeli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise Körfez’de böylesine anlamlı programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kur’anı Kerim’i öğrenmenin ve ezberlemenin herkese nasip olmadığını belirten Demirtaş, "Hafızlık çok önemli ve güzel bir hizmettir. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen hocalarımıza, ailelerimize ve burada bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

        Kaymakam Kalkar’dan öğrencilere tebrik

        Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek bu eğitimin beraberinde önemli bir sorumluluk getirdiğine dikkat çekti. Hafızlığın taşıdığı sorumluluğun önemini vurgulayan Kalkar, "Hafızlarımızın çok önemli görevleri var. Birçok kişi onların yerinde olmak isteyebilir; ancak hafızlığın sorumluluğu ve ağırlığı bambaşkadır. Sizleri yetiştiren hocalarınıza ve ailelerinize teşekkür ediyor, hepinizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Programların sonunda Kaymakam Uğur Kalkar öğrencilere hediye çantaları verdi. Körfez Belediyesi ve müftülük tarafından da hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Kütüphanelerde "Soyut Vatan" yolculuğu başlıyor
        Kütüphanelerde "Soyut Vatan" yolculuğu başlıyor
        Saliha Erdim, Çayırova'da aile ve manevi değerleri anlattı
        Saliha Erdim, Çayırova'da aile ve manevi değerleri anlattı
        Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak
        Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak
        Başiskele'de sel sonrası altyapı planları yeniden değerlendirilecek
        Başiskele'de sel sonrası altyapı planları yeniden değerlendirilecek
        D-100'de peş peşe iki kaza: Tır ve otomobil refüje çarptı
        D-100'de peş peşe iki kaza: Tır ve otomobil refüje çarptı
        CIDA 2026'da Kocaeli'nin yapay zeka ve dijital yönetim uygulamaları tanıtıl...
        CIDA 2026'da Kocaeli'nin yapay zeka ve dijital yönetim uygulamaları tanıtıl...