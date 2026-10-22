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        Selin kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı

        Kocaeli'nin Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi'nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolu, 800 milimetre çapındaki borularla güçlendirilen altyapı çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Selin kapattığı köy yolu ulaşıma açıldı

        Kocaeli’nin Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi’nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolu, 800 milimetre çapındaki borularla güçlendirilen altyapı çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Kocaeli’de etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskını ve selin yol açtığı hasarların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, selden etkilenen bölgelerde altyapıyı onararak ulaşımın yeniden sağlanması ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi’nde sel nedeniyle kapanan dere geçiş yolu da yapılan altyapı güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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        Selin kapattığı yol yeniden ulaşıma açıldı

        Kocaeli’de selin zarar verdiği noktalardan biri de Körfez ilçesi Alihocalar Mahallesi Küme Evleri mevkisi oldu. Dere geçişinde meydana gelen hasar nedeniyle bağlantı yolu kapanırken, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri müdahale için bölgeye yönlendirildi. Bu kapsamda ekipler, yolun yeniden güvenli şekilde kullanılabilmesi için dere geçişindeki altyapıyı güçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Dere geçişinde yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut beton büzler sökülerek yerlerine 800 milimetre çapında borular yerleştirildi. Daha geniş borularla altyapı kapasitesi güçlendirilirken, bağlantı yolunun yeniden kullanıma açılması için gerekli çalışmalar tamamlandı.

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        Büyükşehirden sel bölgesine hızlı müdahale

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağış ve selin ardından kent genelinde oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşımın yeniden sağlanması, altyapının onarılması ve günlük yaşamın normale dönmesi amacıyla sahada müdahaleler gerçekleştirilirken, afetten etkilenen vatandaşlar ve esnafın mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik destek çalışmaları da yürütülüyor. Körfez Alihocalar Mahallesi’ndeki dere geçiş yolunun yeniden ulaşıma açılmasıyla bölgedeki ulaşım bağlantısı tekrar sağlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, selin etkilerini ortadan kaldırmak ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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