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        Cumhuriyet'e iz bırakan kadınların hikayeleri Kartepe'de

        Kartepe Sanat Evi'nde açılan "Cumhuriyet'in Öncü Kadınları" sergisi, Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınların başarılarını sanatseverlerle buluştururken, kişisel poster sergisi 30 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Cumhuriyet'e iz bırakan kadınların hikayeleri Kartepe'de

        Kartepe Sanat Evi’nde açılan "Cumhuriyet’in Öncü Kadınları" sergisi, Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınların başarılarını sanatseverlerle buluştururken, kişisel poster sergisi 30 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

        Kartepe Belediyesi, Cumhuriyet tarihine iz bırakan kadınların başarılarını sanatseverlerle buluşturan anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Medine Yıldırım Simoğlu’nun "Cumhuriyet’in Öncü Kadınları" adlı kişisel poster sergisi, Kartepe Sanat Evi’nde açıldı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi. Başkan Kocaman, eserleri tek tek inceleyerek sanatçı Medine Yıldırım Simoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhuriyet’in öncü kadınlarının başarılarını sanat yoluyla gelecek nesillere aktaran sergiyi ilgiyle gezen Başkan Kocaman, Simoğlu’nu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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        Serginin açılışına Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Keskin, öğretim üyeleri Doç. Dr. Suna Özgür Karaoğlan ve Dr. Öğr. Üyesi Asuman Daşdemir ile akademisyenler, sanatseverler ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezip eserler hakkında bilgi aldı.

        Kartepe Belediyesi Sanat Evi’nde sanatseverlerle buluşan "Cumhuriyet’in Öncü Kadınları" kişisel poster sergisi, 30 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

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