Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Darıca Zeytin Festivali'nde Buray rüzgarı esti

        Darıca Zeytin Festivali'nde Buray rüzgarı esti

        Darıca Zeytin Festivali'nde sahne alan Buray, binlerce sevenine şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Darıca Zeytin Festivali'nde Buray rüzgarı esti

        Darıca Zeytin Festivali’nde sahne alan Buray, binlerce sevenine şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

        Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Darıca Zeytin Festivali, sevilen sanatçı Buray’ın konseriyle büyük bir coşkuya sahne oldu. Darıca Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen konsere Darıcalıların yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın yaşandığı gecede vatandaşlar, Buray’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival heyecanını doyasıya yaşadı. Festival alanını dolduran müzikseverler, Buray’ın sahne performansı ve hareketli parçalarıyla keyifli anlar yaşandı. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği konser, Darıca’da festival coşkusunu zirveye taşıdı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da konsere katılarak vatandaşlarla birlikte festival heyecanını paylaştı. Konser öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bıyık, Darıca Zeytin Festivali’nin ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunduğunu belirtti.

        REKLAM

        "Darıca’da birlikte güzeliz"

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, festivalin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Darıca Zeytin Festivalimizde hemşehrilerimizle bir arada olmanın, aynı coşkuyu ve mutluluğu paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Buray’ın birbirinden güzel şarkılarıyla Millet Bahçemizde unutulmaz bir akşam geçirdik. Konsere gösterilen yoğun ilgi, Darıcalı hemşehrilerimizin kültür ve sanat etkinliklerine olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Biz Darıca’yı yalnızca altyapısı ve üstyapısıyla değil; sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de gelişen, yaşayan ve her yaştan insanımızın kendisini mutlu hissettiği bir şehir olarak görüyoruz. Festivalimizle hemşehrilerimizi bir araya getiriyor, ilçemizin değerlerini yaşatırken birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyoruz. Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sahne performansıyla gecemize renk katan Buray’a da şükranlarımı sunuyorum. Darıca için canla başla çalışmaya, ilçemizi güzelleştiren ve hemşehrilerimizi bir araya getiren etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi: İmza töreni düzenleniyor!
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Siber güvenlik seferberliği çağrısı
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Kasap reyonunda dolaba girdi! Ciğer yerine kuzu pirzola!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sosyal medyadan hakaret iddiası! Emekli astsubay kardeşlerin düellosu kanlı bitti
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Cumhuriyet'e iz bırakan kadınların hikayeleri Kartepe'de
        Cumhuriyet'e iz bırakan kadınların hikayeleri Kartepe'de
        Park halindeki 2 motosiklet ve cip alevlere teslim oldu: Araçlar hurdaya dö...
        Park halindeki 2 motosiklet ve cip alevlere teslim oldu: Araçlar hurdaya dö...
        Körfez'de 57 öğrenci hafızlık icazeti aldı
        Körfez'de 57 öğrenci hafızlık icazeti aldı
        Kütüphanelerde "Soyut Vatan" yolculuğu başlıyor
        Kütüphanelerde "Soyut Vatan" yolculuğu başlıyor
        Saliha Erdim, Çayırova'da aile ve manevi değerleri anlattı
        Saliha Erdim, Çayırova'da aile ve manevi değerleri anlattı
        Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak
        Gece Yolcuları ve Oda Orkestrası aynı sahnede buluşacak