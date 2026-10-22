Darıca Zeytin Festivali'nde Buray rüzgarı esti

Darıca Zeytin Festivali’nde sahne alan Buray, binlerce sevenine şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Darıca Zeytin Festivali, sevilen sanatçı Buray’ın konseriyle büyük bir coşkuya sahne oldu. Darıca Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen konsere Darıcalıların yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın yaşandığı gecede vatandaşlar, Buray’ın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festival heyecanını doyasıya yaşadı. Festival alanını dolduran müzikseverler, Buray’ın sahne performansı ve hareketli parçalarıyla keyifli anlar yaşandı. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği konser, Darıca’da festival coşkusunu zirveye taşıdı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da konsere katılarak vatandaşlarla birlikte festival heyecanını paylaştı. Konser öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Bıyık, Darıca Zeytin Festivali’nin ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunduğunu belirtti.

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"Darıca’da birlikte güzeliz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, festivalin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Darıca Zeytin Festivalimizde hemşehrilerimizle bir arada olmanın, aynı coşkuyu ve mutluluğu paylaşmanın sevincini yaşıyoruz. Buray’ın birbirinden güzel şarkılarıyla Millet Bahçemizde unutulmaz bir akşam geçirdik. Konsere gösterilen yoğun ilgi, Darıcalı hemşehrilerimizin kültür ve sanat etkinliklerine olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Biz Darıca’yı yalnızca altyapısı ve üstyapısıyla değil; sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle de gelişen, yaşayan ve her yaştan insanımızın kendisini mutlu hissettiği bir şehir olarak görüyoruz. Festivalimizle hemşehrilerimizi bir araya getiriyor, ilçemizin değerlerini yaşatırken birlik ve beraberliğimizi de güçlendiriyoruz. Bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, sahne performansıyla gecemize renk katan Buray’a da şükranlarımı sunuyorum. Darıca için canla başla çalışmaya, ilçemizi güzelleştiren ve hemşehrilerimizi bir araya getiren etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.