Hurdacıda çıkan yangın binayı sardı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hurdacı dükkanında çıkan yangın, 4 katlı binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hurdacı dükkanında çıkan yangın, 4 katlı binanın dış cephesine ve çatısına sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Tütünçiftlik mevkisi Barbaros Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan hurdacı dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek iş yerinin bulunduğu 4 katlı binanın üst katlarına ve çatısına sıçradı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binanın dış cephesinde ve çatısında hasar oluştu. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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