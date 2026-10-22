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        Körfez'de güçlü toplumun sırrı ele alındı

        Körfez'de düzenlenen "Toplumun Kalbi: Aile" söyleşisinde yazar Ömer Demirbağ, aile yapısının toplumdaki yeri ve aile değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini anlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:50 Güncelleme:
        Körfez'de güçlü toplumun sırrı ele alındı

        Körfez’de düzenlenen "Toplumun Kalbi: Aile" söyleşisinde yazar Ömer Demirbağ, aile yapısının toplumdaki yeri ve aile değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini anlattı.

        Körfez Belediyesi, kültür ve sosyal etkinlikleri kapsamında anlamlı bir söyleşiye daha ev sahipliği yaptı. "Toplumun Kalbi: Aile" başlığıyla gerçekleştirilen programa konuk olan Akademisyenyazar Ömer Demirbağ, aile kavramının birey ve toplum üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ndeki programa; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Ailenin sevgi, saygı, güven ve dayanışma temelinde şekillenen en önemli toplumsal yapı olduğunu vurgulayan söyleşide, aile içi iletişimin önemi ve kuşaklar arası değer aktarımı üzerinde duruldu. Katılımcılar, aile bağlarının güçlendirilmesine yönelik paylaşımları ilgiyle takip etti.

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        Toplumsal birlik ve beraberliğin temelinde güçlü aile yapısının bulunduğuna dikkat çekilen programda, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi ele alındı. Program sonunda Demirbağ’a Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt tarafından plaket takdim edildi.

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