Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Kocaeli'de 9 kızıl geyik doğayla buluştu

        Kocaeli'de 9 kızıl geyik doğayla buluştu

        Kocaeli'de 9 kızıl geyik, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:56 Güncelleme:
        Kocaeli'de 9 kızıl geyik doğayla buluştu

        Kocaeli'de 9 kızıl geyik, Samanlı Dağları'ndaki doğal yaşam alanlarına salındı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda yetiştirilen kızıl geyikler, doğal yaşam alanlarında popülasyonun güçlendirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla Samanlı Dağları'na bırakılıyor.

        Proje kapsamında 2024-2025 yıllarında toplam 30 geyik doğal yaşam alanıyla buluşturuldu.

        Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 9 geyik daha doğaya bırakıldı. Böylece Samanlı Dağları’na bırakılan kızıl geyik sayısı 39'a yükseldi.

        REKLAM

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, salım töreninde yaptığı konuşmada, yaban hayatını korumanın öneminden bahsetti.

        Büyükakın, kızıl geyiklerin bölgedeki ekosistemin bir parçası olduğunu belirterek, "Kızıl geyikleri buraya salmaya devam edeceğiz. Denize, nehirlere de balıkları bırakmaya devam edeceğiz." dedi.

        Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        "Enflasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz"
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        "Bununla evlenecek misin?"
        "Bununla evlenecek misin?"

        Benzer Haberler

        Çayırova'da 2,8 kilometrelik yol yenileniyor
        Çayırova'da 2,8 kilometrelik yol yenileniyor
        Gebze Belediyespor'un Kupa Voley'de rakibi Galatasaray oldu
        Gebze Belediyespor'un Kupa Voley'de rakibi Galatasaray oldu
        Ormanya'da yetiştiler, Kuzuyayla'da özgürlüğe koştular
        Ormanya'da yetiştiler, Kuzuyayla'da özgürlüğe koştular
        Ela'nın ölümüne neden olan sürücü hapis cezasına çarptırıldı, hakkındaki ev...
        Ela'nın ölümüne neden olan sürücü hapis cezasına çarptırıldı, hakkındaki ev...
        Başkan Özlü'den selzede esnafa destek
        Başkan Özlü'den selzede esnafa destek
        Körfez'de güçlü toplumun sırrı ele alındı
        Körfez'de güçlü toplumun sırrı ele alındı