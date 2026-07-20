CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası sürüyor

CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde grup müsabakalarıyla devam ediyor.



Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki şampiyonada, 24 yaş altı kategorisinde erkeklerde 10, kadınlarda 9 takım, 19 yaş altı kategorisinde ise erkeklerde 10, kadınlarda 7 takım yer alıyor.



Türkiye'nin yanı sıra Kolombiya, Polonya, İngiltere, Fransa, Yeni Zelanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Şili, Hollanda, Arjantin, ABD ve Avustralya'nın katıldığı organizasyonda 533 sporcu ile 30 hakem görev yapıyor.



Grup müsabakalarının devam ettiği şampiyonada su altındaki mücadele kıyasıya sürüyor.



Türkiye, 19 yaş altı erkeklerde Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1, 24 yaş altı kadınlarda Birleşik Krallığı 2-1, 19 yaş altı kadınlarda Birleşik Krallığı 5-0 ve 24 yaş altı erkeklerde de Amerika Birleşik Devletleri'ni 4-1'lik skorlarla yenerek, bugün 4 maçını da kazandı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Kadir Sağlam, AA muhabirine, grup aşamasının 3 gün boyunca devam edeceğini belirterek şampiyonada çok güzel müsabakaların oynandığını söyledi.





Sağlam, finalde hem kupayı hem de altın madalyayı kaldıracaklarına inandıklarını dile getirerek "Dünya bu sporu çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Dünyada bu branşın en iyisiyiz. İnşallah cumartesi günü akşamı da bunu ödül töreninde hep birlikte göreceğiz. Hem 19 yaş altı hem de 24 yaş altında kürsüye çıkıp madalyamızı ve kupamızı kaldıracağız." dedi.



Türkiye'de basın yoluyla seslerini duyurmak ve su sporlarına olan sevgiyi ilkokul seviyesine indirmek istediklerini bildiren Sağlam, su sporlarıyla ilgili bağlantıyı yeterince kuramadıklarını, bu konu üzerinde çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Şampiyona, 25 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

