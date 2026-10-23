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        Gebze'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

        Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfalt yama, yol tadilatı ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Gebze'de yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

        Gebze Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde asfalt yama, yol tadilatı ve parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava şartlarının elverişli olduğu günlerde belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı noktalarında çalışma yürütüyor. Sabah ve akşam saatlerinde de devam eden çalışmalarda, yollardaki deformasyonların giderilmesi ve mevcut ulaşım altyapısının iyileştirilmesi hedefleniyor.

        Ekipler, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, yolların kullanım konforunu artırmak ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

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