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        Kocaeli'de ağır vasıtalara dijital takip sistemi kurulacak

        Kocaeli'de UKOME toplantısında alınan kararla, D100 ve D130 kara yollarında yasaklı saatlerde trafiğe çıkan ağır vasıtalar dijital sistemle tespit edilecek. İhlal yapan araçlara yönelik cezai işlem uygulanırken, Gebze ve Çayırova'da 47 okulun çevresinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler de yapılacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Kocaeli'de ağır vasıtalara dijital takip sistemi kurulacak

        Kocaeli'de UKOME toplantısında alınan kararla, D100 ve D130 kara yollarında yasaklı saatlerde trafiğe çıkan ağır vasıtalar dijital sistemle tespit edilecek. İhlal yapan araçlara yönelik cezai işlem uygulanırken, Gebze ve Çayırova'da 47 okulun çevresinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik düzenlemeler de yapılacak.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) 2026 yılı 4. Olağan Toplantısı, Genel Sekreter Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki 59 madde karara bağlandı.

        Kocaeli'nin önemli ulaşım güzergahları arasında yer alan D100 ve D130 karayollarında, ağır vasıta yasağına yönelik denetimlerin artırılması amacıyla "Ağır Vasıta İhlal Tespit Sistemi" kurulması kararlaştırıldı. Karar kapsamında, belirlenen güzergahlarda yasaklı saatlerde seyreden ağır vasıtalar sistem aracılığıyla tespit edilecek. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek, uyarılara rağmen yasağı ihlal eden araçlara cezai işlem uygulanacak.

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        D130 kara yolunda Yeniköy Kavşağı ile K3 Kavşağı arasındaki kesimde ağır vasıta yasağı, 07.0010.00 ve 16.0019.00 saatlerinde uygulanacak. İzmit D100 kara yolunda Yeni Gölcük Yolu Köprüsü ile Derince Liman trafik ışıkları arasındaki kesimde ve Uzunçiftlik Otoyol Turnikeleri ile Yeni Gölcük Yolu Köprüsü Kavşağı arasında kalan bölümün Derince istikametinde de yasak uygulanacak. Ömer Türkçakal Bulvarı ise her gün 07.0022.00 saatlerinde ağır vasıta trafiğine kapalı olacak.

        Toplantıda ayrıca öğrencilerin okula gidiş ve dönüşlerinde trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan "Güvenli Okul Projesi" kapsamında Gebze ve Çayırova'da yeni düzenlemeler yapılması kararlaştırıldı.

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        Proje kapsamında Gebze'de 31, Çayırova'da 16 okulun çevresinde trafik düzenlemesi gerçekleştirildi. Okul çevrelerindeki trafik çizgileri yenilenirken gerekli noktalara trafik levhaları yerleştirildi.

        Öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde güvenliğinin artırılması amacıyla okul yönetimlerinin kontrolünde bazı yolların araç trafiğine kapatılması planlanıyor. Projenin diğer ilçelerde de tamamlanmasıyla benzer düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

        UKOME toplantısında, kent genelindeki toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yeni hatların oluşturulması ve mevcut hatlarda düzenlemeler yapılması da karara bağlandı.

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