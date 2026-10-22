Kocaeli'de özel halk otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı

Kaza, Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. N.B. idaresindeki özel halk otobüsü, ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Kazada 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.