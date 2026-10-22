Ormanya'da yetiştirilen 9 kızılgeyik doğaya salındı

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından Ormanya'da yetiştirilen 9 kızılgeyik, Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla'da doğaya salındı. Kızılgeyik Yerleştirme Projesi kapsamında doğaya bırakılan geyik sayısı 39’a ulaşırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Biz geyik muhabbeti yapmıyoruz, ülkemizin geleceği için çalışıyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Kızılgeyik Yerleştirme Projesi kapsamında Ormanya'da yetiştirilen 9 kızılgeyik daha doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Böylece 2024-2025 döneminde doğaya 30 geyiğin salınması sonrası bugün salınan geyikler ile proje kapsamında salınan geyik sayısı 39'a ulaşmış oldu. Programa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ceyhun Yalçın ve AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Murat Yılmaz katıldı.

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‘DOĞAL DENGEYİ KORUMADAN GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALAMAYIZ'

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, doğayı korumanın gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluk olduğunu belirtti. Küresel iklim krizinin etkilerinin Kocaeli'de de hissedildiğini belirten Büyükakın, Kartepe bölgesinde metrekareye 150 ila 200 kilogram yağış düştüğünü ve yapılan çalışmalar sayesinde büyük çaplı zararların önüne geçildiğini söyledi. İklim krizinin su kıtlığı, gıda krizi ve zorunlu göç gibi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Büyükakın, "Yaptıklarımız 39 geyik bırakmaktan ibaret değil. Doğayı tahrip etmeden ihtiyaçlarımızı karşılamak, yok etmeden var etmek gerekiyor. Bir taraftan tarım yapmak için ormanları yok ediyor, diğer taraftan gıda israfıyla kaynaklarımızı tüketiyoruz. Oysa doğal dengeyi korumadan geleceğimizi güvence altına alamayız" diye konuştu.

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'ÖNCE İNSANLARI İKNA ETMEMİZ LAZIM'

Doğanın korunması için toplumun bütün kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Tek başımıza yaptıklarımızla bu iş hallolmaz. Ama biz kızıl geyikleri doğaya salmaya, nehirlere balıkları bırakmaya devam edeceğiz. Birilerinin de bu sürece ayak uydurması gerekiyor. Önce insanları ikna etmemiz, bunun için de düşünce biçimimizi değiştirmemiz lazım. Biz bunları yaparken önümüze engel çıkarılmaması gerekiyor. Biz geyik muhabbeti yapmıyoruz, ülkemizin geleceği için çalışıyoruz" dedi.

'GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORUZ'

Çevre çalışmalarının günlük tartışmaların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Büyükakın, "Gündemin kısır tartışmalara dahil edilmesiyle topyekun memleketi kaybediyoruz. Bu çalışmaların tüm memleket tarafından sahiplenilmesi için anlatmaya devam edeceğiz. Dünyanın ve ülkemizin uzun vadeli hayrına olacak güzel işlere imza atıyoruz. Kartepe'mize, şehrimize, ülkemize ve dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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'KARTEPE'NİN GÜZELLİĞİNE DEĞER KATIYOR'

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da kızıl geyiklerin doğaya salınmasının bölgenin doğal güzelliklerine katkı sağladığını belirterek, "Samanlı Dağlarımızda o güzel geyiklerimizi doğaya salıyoruz. Birçok program ve turizm faaliyeti gerçekleştiriyoruz ancak bunların içindeki en doğal olanı kızılgeyiklerin salınması. Kartepe’nin güzelliğine ne kadar değer katıyor. Mavinin, gölün ve doğanın güzelliğini, canlı çeşitliliğini koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin artmasını temenni ediyorum" dedi.

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'KUZUYAYLA'YI GEÇEN YIL 300 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ise projenin yaban hayatının korunmasının yanı sıra bölge turizmine de katkı sağlayacağını ifade ederek, "Asıl amacımız, kış turizmi, ekoturizm ve doğa yürüyüşlerinin yapıldığı bu bölgede geyik üretimini desteklemek ve bilimsel veriler ışığında doğayı korumak. Geçen yıl Kuzuyayla’yı 300 bin kişi ziyaret etti. Yapılan yatırımlarla bu sayının 2-3 katına çıkacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

ORMANYA'DA 17 KIZILGEYİK YAVRUSU DÜNYAYA GELDİ

Proje kapsamında Samanlı Dağları ve Kandıra ormanları başta olmak üzere uygun yaşam alanlarında kızılgeyik popülasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor. Ormanya'da 2024 yılında 17 kızıl geyik yavrusu dünyaya gelirken, kızılgeyik üretiminde yaklaşık yüzde 20 artış sağlandığı bildirildi. Projeyle geyiklerin genetik çeşitliliğinin korunması, yakın akraba çiftleşmesi riskinin azaltılması ve doğal yaşam alanlarında sağlıklı bir popülasyon oluşturulması amaçlanıyor.