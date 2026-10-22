Kocaeli'de duvara çarpan özel halk midibüsündeki 10 yolcu yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün duvara çarpması sonucu yaralanan 10 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk midibüsünün duvara çarpması sonucu yaralanan 10 yolcu hastaneye kaldırıldı.
N.B. idaresindeki özel halk midibüsü, Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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