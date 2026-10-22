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        Özel halk otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün duvara çarptığı kazada 10 yolcu hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Özel halk otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı

        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde halk otobüsünün duvara çarptığı kazada 10 yolcu hafif yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Necdet Bulut’un kontrolünü kaybettiği 41 HO 4403 plakalı özel halk otobüsü duvara çarptı. Kazada otobüsteki 10 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan yolcular, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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