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        Körfez'de 60 yaş üstüne özel egzersiz programı ilgi görüyor

        Körfez Belediyesinin 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü bünyesinde düzenlediği egzersiz programları, ilçe sakinlerinden ilgi görüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Körfez'de 60 yaş üstüne özel egzersiz programı ilgi görüyor

        Körfez Belediyesinin 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü bünyesinde düzenlediği egzersiz programları, ilçe sakinlerinden ilgi görüyor.

        Büyüklerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumayı amaçlayan program kapsamında, katılımcıların sağlık durumlarına uygun egzersizler yapılıyor. Hava şartlarının elverişli olduğu günlerde Yarımca Sahili'nde sabah yürüyüşlerine katılan kulüp üyeleri, diz, bel ve boyun bölgelerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar da gerçekleştiriyor. Programda ayrıca zihinsel zindeliği desteklemeye yönelik oyun ve etkinliklere yer veriliyor.

        Egzersiz dersleri, Körfez Gençlerbirliği antrenörleri Sinem ve Musab Yaman tarafından yürütülüyor. Sinem Yaman, kulüp üyeleriyle güçlü bir bağ kurduklarını belirterek, "Onlar bizi, biz de onları çok seviyoruz. Onların burada mutlu olduklarını görmek, gözlerindeki sevinci fark etmek bizi her zaman daha çok teşvik ve motive ediyor" ifadelerini kullandı.

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        Kulüp, egzersiz çalışmalarının yanı sıra müzik, sanat ve örgü atölyeleri ile kültürel geziler gibi sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Üyelerin ücretsiz katılabildiği etkinliklerle büyüklerin sosyalleşmesi ve akranlarıyla vakit geçirmesi hedefleniyor.

        Körfez Belediyesi yetkilileri, kulübe üye olmak ve etkinlikler hakkında bilgi almak isteyen ilçe sakinlerini merkeze davet etti.

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