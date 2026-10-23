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        4 yıldır beslediği kargasına elleriyle balık yedirdi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 yıldır beslediği kargasına eliyle balık yediren uzun yol şoförünün görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:10 Güncelleme:
        4 yıldır beslediği kargasına elleriyle balık yedirdi

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 yıldır beslediği kargasına eliyle balık yediren uzun yol şoförünün görüntüleri izleyenlerin içini ısıttı.

        Aslen Rizeli olan ancak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan uzun yol şoförü Ömer Tek'in 4 yıl önce yaralı olarak bulduğu ve tedavi ettiği kargası şimdi adeta evcil hayvanı oldu. Tek'e yakın tavırlarıyla dikkat çeken karga, elinden yemek yiyor, su içiyor, çay içiyor. Son olarak Tek'in elinden hamsi yiyen karganın görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. Tek 'bizim balıklarımızı yeme' dese de kargayı elleriyle beslemekten de geri kalmıyor. O görüntüler ise izleyenlerin yüreğini ısıtarak tebessüm ettiriyor.

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