Gölcük'te sağanak nedeniyle yollar göle döndü
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Değirmendere sahili ve çevresindeki sokakları su bastı. Su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Değirmendere sahili ve çevresindeki sokakları su bastı. Su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yolda kalırken, bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
Kocaeli genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, Gölcük ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Değirmendere bölgesinde etkisini artıran yağışın ardından rögarlar taştı. Sahil bandı, cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Biriken sular nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.
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