GÜNCELLEME - Kocaeli'de camiye giden kişiyi aracını bıraktığı yer nedeniyle tehdit eden zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camiye giden kişiyi aracını park ettiği yer yüzünden tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde camiye giden kişiyi aracını park ettiği yer yüzünden tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tarihi Orhan Camisi'ne önceki gün sabah namazını kılmak için gelen bir kişi aracını Orhan Mahallesi Medrese Sokak'a park etti.
Aracının başına gelen kişiye yolu kapattığı gerekçesiyle tepki gösteren F.K, araç sahibinin boğazını sıkıp tehdit etti.
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "tehdit", "hakaret" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından tutuklandı.
Cezaevine gönderilmek üzere araca bindirildiği sırada basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna F.K, "Pişmanım, özür dilerim, yanlış yaptım." yanıtını verdi.
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