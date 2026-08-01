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        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri GÜNCELLEME - Kocaeli'de kız öğrenciye taciz iddiasına soruşturma

        GÜNCELLEME - Kocaeli'de kız öğrenciye taciz iddiasına soruşturma

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye taciz iddiasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 21:33 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Kocaeli'de kız öğrenciye taciz iddiasına soruşturma

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye taciz iddiasına ilişkin bir zanlı gözaltına alındı.

        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine "cinsel taciz" suçundan resen soruşturma açıldı.

        Yürütülen çalışmalarda, görüntülerde yer alan şüphelinin Caner A. olduğu tespit edildi.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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