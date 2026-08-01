Kocaeli'de kız öğrenciye taciz iddiasına soruşturma

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız öğrenciye taciz iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine resen soruşturma açıldı. Yürütülen çalışmalarda, görüntülerde yer alan şüphelinin C.A. olduğu tespit edildi. Polisin, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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